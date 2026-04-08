Полицейские задержали 45-летний мурманчанина, подозреваемого в совершении преступлений против собственности

Основанием для возбуждения уголовного дела послужило заявление менеджера мурманского гипермаркета на улице Шевченко.

Правоохранители установили, что ночью неизвестный пытался украсть в торговой точке сладости и газировку, но сотрудники службы безопасности магазина вовремя заметили злоумышленника.

Прибывшие полицейские установили причастность задержанного и ранее судимого мужчины к ещё двум кражам в других супермаркетах. Теперь в отношении северянина возбуждены уголовные дела по нескольким статьям.

Расследование продолжается.