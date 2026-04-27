Полицейские задержали группу лиц, похитившую со стройплощадки в Кольском районе более 1,5 тонны меди

Материальный ущерб, причиненный предприятию, превысил 1 миллион рублей.

Кража со строительного участка в районе железнодорожной станции Магнетиты произошла в январе этого года. Подозреваемыми оказались работники, приехавшие в Мурманскую область в командировку из других регионов России.

К моменту установления их личностей, мужчины покинули наш регион и продолжили трудиться в Новгородской области. При поддержке коллег из Росгвардии все фигуранты были задержаны.

По версии следствия, с помощью строительного крана они вывезли тяжеловесную катушку за пределы охраняемой территории. В лесополосе распилили медь на части и сдали в пункт металлолома. За похищенное сообщники выручили 800 тысяч рублей.

Теперь обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.