Полицейские задержали мурманчанку, подозреваемую в хранении наркотиков и краже косметики из магазина

Из торговой точки на проспекте Героев-североморцев областного центра пропали товары на сумму свыше 3 тысяч рублей. При изучении записи с камер видеонаблюдения стало известно, что девушка взяла с витрины духи и тональный крем, спрятала в карман и ушла не заплатив.