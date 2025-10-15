Полицейские задержали мурманчанку, подозреваемую в краже алкоголя и кофемашины из супермаркета

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую. Ею оказалась ранее судимая 32-летняя безработная мурманчанка.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в одном из магазинов областного центра на улице Свердлова пропали товары на сумму свыше 10000 рублей.

По камерам видеонаблюдения правоохранители выяснили, что днём в торговый зал зашла неизвестная и тайно похитила с полок магазина алкоголь и кофемашину. Минуя кассы, злоумышленница покинула магазин.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую. Ею оказалась ранее судимая 32-летняя безработная мурманчанка.

В отношении неё возбуждено уголовное дело. Теперь северянке грозит до 2 лет лишения свободы.