Полицейские задержали нескольких подозреваемых в магазинных кражах

Мужчины украли товары в торговых точках Оленегорска и Кандалакши. В отношении них возбуждены уголовные дела.

В одном из случаев с витрины магазина цифровой техники подозреваемый украл дорогостоящий мобильный телефон. Молодой человек отогнул стекло витрины, похитил гаджет и скрылся с места преступления.

А в Кандалакше нарушитель закона действовал нахальнее. Он открыто похитил с витрины торгового зала продукты питания и алкоголь. Набрав необходимые товары, он сложил их в пакет и направился к выходу. Продавцы супермаркета окликнули воришку и попросили вернуть украденное, но тот предпочёл скрыться.

Подозреваемых уже установили и задержали.