Полицейские задержали серийного магазинного вора

Молодой человек во время посещения торговой точки прятал дорогой алкоголь в свой рюкзак. Таким способом он вынес, предположительно, 7 бутылок.

После того, как оперативники задержали подозреваемого, оказалось, что молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за такие нарушения закона. Свою вину он отрицать не стал, пояснив, что украденные бутылки уже продал, а вырученные три тысячи рублей потратил на свои нужды.

Теперь подозреваемому грозит срок до 2 лет лишения свободы.