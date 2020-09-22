День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.09.20 19:30
Полицейские задержали серийного магазинного вора
Молодой человек во время посещения торговой точки прятал дорогой алкоголь в свой рюкзак. Таким способом он вынес, предположительно, 7 бутылок.
После того, как оперативники задержали подозреваемого, оказалось, что молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за такие нарушения закона. Свою вину он отрицать не стал, пояснив, что украденные бутылки уже продал, а вырученные три тысячи рублей потратил на свои нужды.
Теперь подозреваемому грозит срок до 2 лет лишения свободы.
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