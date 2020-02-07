Полицейские задержали туриста, который пытался провезти в Мурманск более 10 килограммов наркотиков

Перевозчик был задержан на железнодорожной станции «Кола».

О том, что в Заполярье пытаются провести крупную партию наркотиков, полицейские узнали при проведении оперативно-разыскных мероприятий. Когда псевдотурист на станции «Кола» попытался покинуть вокзал, его сразу задержали сотрудники органов правопорядка. При личном досмотре в рюкзаке подозреваемого были обнаружены три больших полиэтиленовых пакета с 10,5 килограмм марихуаны.

Подозреваемому наркокурьеру грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. По решению суда сейчас задержанный находится под арестом.

Валерия Филиппова, начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области: «Задержанный, ранее судимый житель города Курска, пояснил оперативникам, что прибыл в Мурманскую область с целью сбыта наркотических средств. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов)».