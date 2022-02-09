Полицейские задержали в Мурманске горожанина, который хранил дома 11 кустов марихуанны

В своей квартире мужчина оборудовал теплицу для выращивания кустов марихуаны. Также у нарушителя закона полицейские обнаружили и изъяли сверток с готовым высушенным веществом.

Задержанный хранил дома почти 300 граммов каннабиса, что считается особо крупным размером.

Наталья Колбушкова, врио начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области: «В отношении мужчины 1984 года рождения следователем было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенном в крупном размере). Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет».