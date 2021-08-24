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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.08.21 19:30

Полицейские задержали в Мурманске предполагаемых драгдилеров с крупной партией наркотиков

Нарушителей закона взяли во время продажи запрещенных веществ. Следователи установили, что задержанные работали на один из интернет-магазинов по продаже наркотических средств. Они занимались сбытом наркотиков путём оборудования тайников-закладок. В подъездах жилых домов, расположенных на территории Октябрьского округа Мурманска, оперативники обнаружили 32 закладки с запрещенными препаратами общей массой более 100 граммов.

Часть изъятых свертков уже прошла экспертизу, которая показало, что в них находится амфетамин. Подозреваемые уже привлекались к уголовной ответственности, один из них судим за незаконный оборот наркотических средств.

Ксения Илларионова оперуполномоченный УКОН УМВД России по Мурманской области: «В отношении двух мурманчан возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  частью 3 статьи 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и частью 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере). За содеянное их может ожидать лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет».

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