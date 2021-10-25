Полицейские задержали в Мурманске северянина, подозреваемого в ограблении магазина

Мужчина попытался вынести в сумке одежду на 4 тысячи рублей.

Судя по записям с камер видеонаблюдения, подозрительного покупателя продавец заметила, когда тот украл вещи из магазина. Погоня за предполагаемым воришкой ничего не дала. Поймать нарушителя закона не смог и охранник, стоящий на входе в торговый центр. Мужчина бросил сумку с награбленным и скрылся.

А вот полицейские установили и задержали злоумышленника. Подозреваемый уже привлекался к ответственности за кражу. Теперь ему грозит до 4-х лет лишения свободы.