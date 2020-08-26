Полицейские задержали в Первомайском округе Мурманска предполагаемого наркоторговца

Молодой человек оборудовал в лесном массиве так называемые закладки - тайники со свёртками психотропного препарата.

Оперативникам наркоконтроля поступила информация о том, что один из жителей Мурманска торгует наркотиками через интернет-магазин. 30-летний мужчина был задержан во время оборудования тайников.

До приезда полицейских он успел сделать 4 закладки с наркотическими средствами. Во время досмотра при нём обнаружено ещё 46 свертков с запрещенными веществами. Дома у предполагаемого дилера изъяли упаковочный материал, электронные весы, мерные ложки, полимерные контейнеры и 114 свертков.

В общей сложности мужчина хранил с целью сбыта около 450 граммов амфетамина и метилэфедрона.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, ему грозит до 20 лет лишения свободы.