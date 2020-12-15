Полицейские задержали в Североморске двух подозреваемых в убийстве северянина

Они ворвались в квартиру знакомого и забили его до смерти.

Одного из фигурантов уголовного дела правоохранители задержали у подъезда дома, в котором и произошло убийство. Мужчина учинил конфликт со случайным встречным, что и привлекло полицейских к подозреваемому. Второй участник нападения успел скрыться.

В ходе проверки оперативной информации полицейским стало известно о его намерении покинуть область. Для этого он подыскивал водителя с машиной, чтобы беспрепятственно преодолеть контрольно-пропускной пункт Североморска. В результате оперативно-разыскных мероприятий на выезде из города мужчина так же был задержан сотрудниками полиции.

Ирина Волк, официальный представитель МВД России: «Злоумышленники пояснили, что ранее у них возник конфликт с погибшим и они пришли к нему для выяснения отношений. Войдя в квартиру, несмотря на возражения хозяйки, они стали наносить мужчине многочисленные удары по голове, а когда тот перестал подавать признаки жизни, поспешили скрыться с места преступления. В настоящее время фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу».