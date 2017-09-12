Полицейские задержали жителя Мурманска подозреваемого в торговле наркотиками

Мужчину взяли с поличным при попытке сбыта. При себе гражданин имел около 3 граммов метамфетамина, что по закону считается крупным размером.

Возможность лёгкой наживы не даёт покоя некоторым ранее судимым жителям областного центра. Вот и на этот раз рецидивист был задержан при попытке продажи зелья. Стражам правопорядка он пытался продать несколько граммов порошка белого цвета. Уже после экспертизы специалисты лаборатории подтвердили, что найденное в карманах подозреваемого вещество, - это метамфитамин.

У предполагаемого наркоторговца полицейские нашли три грамма психотропного вещества, что по закону уже считается крупным размером. Сбыт наркотиков - особо тяжкое преступление и жёстко карается законом. Мужчине может грозить лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

- В отношении наркодилера возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Злоумышленник на период расследования уголовного дела находится под стражей, - комментирует Никита Половнев, старший референт пресс-службы УМВД России по Мурманской области. - В этом году сотрудниками правоохранительных органов региона из незаконного оборота изъято более 16 килограммов наркотических средств.