РАМКИ ЗАКОНА: Работник - без зарплаты, работодателя ждёт суд...Редакция приглашает на работу видеооператора
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»12.09.17 19:30

Полицейские задержали жителя Мурманска подозреваемого в торговле наркотиками

Мужчину взяли с поличным  при попытке сбыта. При себе гражданин имел около 3 граммов метамфетамина, что по закону считается крупным размером.

Возможность лёгкой наживы не даёт покоя некоторым ранее судимым жителям областного центра. Вот и на этот раз рецидивист был задержан при попытке продажи зелья. Стражам правопорядка он пытался продать несколько граммов порошка белого цвета.  Уже после экспертизы специалисты лаборатории подтвердили, что найденное в карманах подозреваемого вещество, - это метамфитамин.

У предполагаемого наркоторговца полицейские нашли три грамма психотропного вещества, что по закону уже считается крупным размером. Сбыт наркотиков - особо тяжкое преступление и жёстко карается законом. Мужчине может грозить лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

- В отношении наркодилера возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Злоумышленник на период расследования уголовного дела находится под стражей, - комментирует Никита Половнев, старший референт пресс-службы УМВД России по Мурманской области. - В этом году сотрудниками правоохранительных органов региона из незаконного оборота изъято более 16 килограммов наркотических средств. 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРыба ищет, где глубже, а российские пенсионеры уходят «в тень»
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееАлексей Навальный едет со своей программой в Мурманск
-Слово не воробей...Первый раз в горе
-Нам интересно Ваше мнение
06.09.17: Свыше 52% россиян готовы переехать на Дальний Восток при условии, что будет жильё и зарплата свыше 50 тысяч рублей, сообщает ВЦИОМ. А вы готовы на таких условиях поменять Крайний Север на Дальний Восток?Проголосовало: 523 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Гость
12.09.17 20:59
Когда отменят оплату за отопление летом в Мурманске? Ведь в городах средней полосы летом не платят, например, в Воронеже. А у нас что, другое государство? Или нужно В.В. Путина попросить помочь? **
Комментарий к новости:Тепло пошло в квартиры мурманчан
Юлия Бурак, заместитель директора по воспиательной работе МБОУ КШМ.
12.09.17 20:50
Я, как истинная патриотка РФ считаю, что визит господина Навального в город-герой Мурманск и его встреча несет ПРОВОКАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР! Господин Алексей Навальный - политический авантюрист, формирующи
Комментарий к новости:Алексей Навальный едет со своей программой в Мурманск
NikoljG
12.09.17 13:38
В либеральном лагере возникли разногласия после муниципальных выборов в Москве, которые прошли в единый день голосования. Руководитель штаба Дмитрия Гудкова Максим Кац обвинил Алексея Навального в то
Комментарий к новости:Алексей Навальный едет со своей программой в Мурманск
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире22:00«Личные обстоятельства». Художественный сериал, 8 серия (16+)23:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)23:30«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO ДеньгиПенсионные страдания: нищие россияне должны сделать осознанный выбор-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти на 10 копеек-PRO ЭнергетикуКомитет по тарифному регулированию Мурманской области защитил права жителей региона в получении беспрепятственного доступа к электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 13 сентября-PRO Нефть и газДобыча нефти на МЛСП «Приразломная» за I полугодие 2017 года выросла 79%-PRO ЗаконыПенсионные страдания: нищие россияне должны сделать осознанный выбор
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»
Яндекс.Метрика