Полицейскими Кольского района установлен житель Мончегорска, подозреваемый в совершении кражи чужого имущества, а также угоне автомобиля

Молодого человека 2005 года рождения, находившего за рулем отечественной легковушки, остановили для проверки документов.

Во время беседы с водителем правоохранители выявили у него признаки алкогольного опьянения. Что подтвердила процедура освидетельствования.

Проверка по базам показала, что у гражданина нет действующего водительского удостоверения. Кроме этого, полицейские выяснили что указанный автомобиль был похищен с территории дворовой зоны в Мончегорске.

Помимо угона, у владельца «Жигулей» нарушитель украл 1,5 тысячи рублей и аэрозольный пистолет.