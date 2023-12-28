«Полицейский Дед Мороз» пришёл в ЗАТО Александровск

Пока большая часть жителей страны активно готовится к предстоящим праздникам, спецслужбам не до веселья: на страже порядка, включая дорожное движение, в новогоднюю ночь заступят сотрудники полиции. А чтобы праздничные дни прошли спокойно, о правилах безопасности в ЗАТО Александровск напомнили уже сейчас.

Помощники у сказочного волшебника весьма необычные- это школьники и сотрудники ГИБДД, которые выборочно останавливают проезжающие автомашины. Но предъявлять водительские удостоверения для получения сладкого подарка не потребуется. А вот вспомнить правила дорожного движения всё же придётся: юные инспекторы дорожного движения (сегодня они в новогодних костюмах) каверзными вопросами напоминают о ПДД в рамках всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз».

Валерия Климович, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД по ЗАТО Александровск: «ГИБДД является шефами ЮИДовцев. Всего у нас 20 отрядов и все мы их курируем. Помимо подарков от Госавтоинспекции ЗАТО Александровск подарки приготовили и наши юные инспектора, они сделали своими руками календарики на 2024 год».

Неподалеку пешеходный переход, проверка знаний не помешает и тем, кто передвигается по городу без транспортных средств, а тем более – в ответе не только за свою жизнь, но и тех, кто ещё о ней самостоятельно позаботиться не может.

- Уважаемые участники дорожного движения! Поздравляем с наступающим Новым годом и напоминаем о важности соблюдения ПДД. Берегите себя, с Новым годом!

А наши юные коллеги – журналисты из детского сада – в отдел полиции пришли не только с вопросами, но и со сладкими подарками. Так решили малыши скрасить трудовые будни правоохранителям в новогодние праздники.

- Почему вы работаете в Новый год?

- Мы должны приходить на помощь гражданам. Иногда, хоть и не часто, но бывают конфликтные ситуации, на которые мы должны незамедлительно реагировать и обеспечить порядок для других граждан, которые отдыхают в Новый год.

Конфеты подверглись строгому отбору: для специалистов ведомства только самое вкусное и самое сладкое. Потому что безопасность – это залог хороших выходных и радостных дней.