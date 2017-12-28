«Полицейский Дед Мороз» раздавал подарки на дороге

Сотрудники автоинспекции, наряженные в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, сегодня не штрафуют нарушителей, особенно тех, кто без запинки читает стихи.

Традиционный предпраздничный рейд сотрудники ГИБДД проводят не для того, чтобы наказать водителей-нарушителей, а для того, чтобы поздравить автолюбителей и напомнить об осторожности. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой на дорогах дежурила съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Акцию «Полицейский Дед Мороз» сотрудники ГИБДД проводят ежегодно. Но не для того, чтобы выявить нарушителей, а чтобы поздравить примерных водителей и поощрить их за соблюдение ПДД. «Таким образом, мы создаем новогоднее настроение всем участникам дорожного движения», - отметила Инна Большакова, инспектор по пропаганде дорожного движения.

Предновогодние хлопоты традиционно увеличивают количество машин на дорогах. В Мурманск за подарками приезжают и автовладельцы из области. Инспекторы ГИБДД отмечают, что высокий наплыв транспорта приводит к росту числа столкновений. Но сейчас, самое главное сохранять, спокойствие во время вождения и уважительно относиться к другим участникам дорожного движения.

Маленькие сувениры и памятные подарки от Деда Мороза и Снегурочки заметно улучшили настроение автовладельцев. «Полицейский Дед Мороз» подарки из своего мешка раздавал не только водителям, но и юным мурманчанам. Такими рейдами инспекторы показывают, что, прежде всего, они заботятся о жизни и здоровье людей, а не только выписывают штрафы.