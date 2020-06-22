Полицейский в Печенгском районе спас женщину

Во время патрулирования в составе наряда ППС Александр Скулкин по рации получил указание срочно следовать к мосту на выезде из Никеля, где в помощи нуждалась женщина.

Подъезжая к указанному месту, сержант полиции увидел женщину, падающую в водоём. Александр резко затормозил, выскочил из патрульного автомобиля, и попытался её спасти. Женщину быстро отнесло течением в сторону озера. Доплыв до неё, полицейский схватил её за одежду и поплыл в сторону берега, борясь с сильным течением.

За героический поступок руководством УМВД России по Мурманской области принято решение о представлении сержанта полиции Александра Скулкина к государственной награде.