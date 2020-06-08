Полиция Мурманска ищет мужчину, подозреваемого в совершении преступления

Предполагаемый злоумышленник вытащил кошелёк из сумки посетительницы одного из торговых центров Первомайского округа областного центра.

В краже подозревается тёмноволосый мужчина среднего телосложения. Он был одет в чёрные брюки, чёрную куртку, чёрные кроссовки.

УМВД России по Мурманской области обращается к мурманчанам, если вам известно местонахождение этого человека, просьба сообщить об этом в правоохранительные органы по телефону 02.