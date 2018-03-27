Полиция Мурманска разыскивает подозреваемого в краже кошелька у посетительницы торгового центра

Подозреваемый похитил кошелёк, воспользовавшись невнимательностью северянки, которая забыла его на скамейке возле фонтанов в одном из торговых комплексов города. В кошельке находилось 65 тысяч рублей и банковские карты. По горячим следам мужчину задержать не удалось, но камеры зафиксировали похитителя и его спутницу.

Полиция просит возможных свидетелей, узнавших подозреваемых, сообщить об этом по телефону «02». Анонимность гарантируется.