Полиция Мурманской области ищет подозреваемую в краже 20 тысяч рублей из банкомата

Денежные средства оставил предыдущий клиент отделения кредитного учреждения.

По подозрению в совершении преступления разыскивается женщина 50-60 лет, худощавого телосложения. Была одета в чёрное полупальто, белую шапку, чёрные брюки.

Полиция просит, если вам известно её местонахождение, сообщите об этом в полицию по телефону 02.