Полиция разыскивает молодых людей укравших в одном из спортивных магазинов Мурманска пару кроссовок

В дежурную часть отдела полиции № 1 с заявлением о хищении обуви обратилась администрация торговой точки. Оперативники установили, что двое граждан похитили кроссовки известного бренда стоимостью 1746 рублей. Вот только воришки не учли, что попадут на запись с камер видеонаблюдения.

Просьба ко всем, кто может предоставить сведения о подозреваемых, сообщить об этом в полицию по телефону «02». Полицейские разыскивают: мужчину, 25-30 лет, среднего телосложения, рост 175-180 см. Был одет в куртку с мехом на капюшоне, джинсы голубого цвета, кроссовки светло-серого цвета. На лице - борода. С ним был мужчина 25-30 лет, среднего телосложения, рост 175-180 см, волосы чёрные. Был одет в куртку и обувь чёрного цвета, джинсы голубого цвета. В руках держал сумку синего цвета средних размеров.