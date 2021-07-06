День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.07.21 19:30
Полиция разыскивает мужчин, подозреваемых в совершении преступлений в Октябрьском округе Мурманска
На первом видео сняты двое мужчин. Эти злоумышленники подозреваются в краже чужого имущества из подвала жилого дома по улице Старостина.
На втором видео удалось снять мужчин, которых подозревают в хищении чужих вещей в одном из отелей Мурманска.
Очевидцев или лиц, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемых, полицейские просят позвонить по телефону 8 (902) 135-77-05.
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