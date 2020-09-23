Полиция разыскивает подозреваемых в совершении преступлений

Трое северян попали в поле камер видеонаблюдения.

На первом видео изображены двое мужчин, которые расплатились в магазине чужой банковской картой. На вид им около 30-35 лет, оба в тёмной одежде.

На вторую запись попала северянка, подозреваемая в хищении женской сумки в одном из торговых центров Мурманска. На вид женщине около 55-65 лет.

Если вам известно местонахождение этих граждан, сообщите об этом в полицию.