Полиция разыскивает похитителя кофе

Он стащил несколько упаковок бодрящего напитка из продуктового магазина на Подгорной улице в Мурманске.

Ещё 22 февраля неизвестный похитил 4 упаковки кофе на общую сумму более 2 тысяч рублей. На вид мужчине 35-40 лет, рост средний. Был одет в тёмную куртку, серую шапку, тёмные спортивные брюки с белыми полосами.

Полицейские просят всех, кто что-либо знает об обстоятельствах преступления или знаком с человеком причастным к краже, сообщить по телефону - 02. Анонимность гарантируется.