Поликлиники будут работать дольше

Медицинские учреждения, которые оказывают первичную помощь, а также врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты с прикрепленной численностью населения свыше 25 тысяч человек теперь будут работать пять дней в неделю - с 8 до 21 часа. В субботу режим работы остался прежним - с 9 до 15 часов.