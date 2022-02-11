Поликлиники Мурманской области запускают сервис дистанционного закрытия больничного листа пациентов с COVID-19 и ОРВИ

Это сделано для удобства тех, кто пролечился 7 и более дней и не имеет симптомов заболеваний. Такой способ выписки поможет разгрузить поликлиники и избежать скопления пациентов в регистратуре.

Заполнив заявку, на следующий день пациент возвращается к трудовой деятельности. В связи с массовой выпиской пациентов поликлиникам требуется больше времени на оформление электронного листа. Поэтому на сайте госуслуг документ может формироваться до 5 дней. Если информация не обновилась, то нужно обратиться в лечебное учреждение, что тоже можно сделать дистанционно.

Напомним, больничный открывается со дня обращения в поликлинику. Даже, если врач не посещал пациента, листок нетрудоспособности оформят. Рекомендуется сохранить скриншот вызова врача через электронные сервисы.