Полина Бусыгина и Антон Кондрашов: об игре в снежки по правилам, или «Для тех, кто знает толк в снеге»

В рамках программы 88-го Праздника Севера на хоккейном корте Долины Уюта прошёл первый Открытый кубок Мурманской области по юкигассен «Для тех, кто знает толк в снеге». Юкигассен – командная игра в снежки по правилам, увлекательный зимний вид спорта, популярный в регионе. В 2023 году она впервые включена в программу Полярной Олимпиады.

Победу в Кубке Мурманской области по юкигассен «Для тех, кто знает толк в снеге» одержала команда «Норникель МТФ», на втором месте команда «Арктика», бронзовыми призёрами стали игроки команды «UNO».

Напомним, командная игра в снежки по правилам начала развиваться с 2006 года. А вот почему Мурманск по праву считается российской родиной юкигассен, расскажут в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Полина Бусыгина, руководитель проекта «Для тех, кто знает толк в снеге», и Антон Кондрашов, организатор Арктического кубка юкигассен.