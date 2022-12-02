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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.12.22 12:00

Полина Крышень и Екатерина Охраминская: о «Ленте Мёбиуса» и «новой простоте» в музыке

3 декабря в 18 часов в камерном зале Мурманской областной филармонии пройдёт концерт под названием «Лента Мёбиуса». Это уже вторая программа цикла концертов современной музыки, посвященная композиторам-минималистам и музыке Михаила Броннера — «Композитора года» по версии авторитетного журнала «Музыкальное обозрение». Прозвучат сочинения мэтров: Павла Карманова, Яна Кларка и Альберта Шнельцера.

А специальным гостем программы будет композитор из Петрозаводска Полина Крышень, которая также работает в популярном жанре музыкального минимализма.

Она, а также солистка Мурманской областной филармонии, организатор проекта #ВНОГУСОВРЕМЕНЕМ Екатерина Охраминская сегодня, 2 декабря, гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD».

Доцент Петрозаводской консерватории, композитор Полина Крышень и солистка Мурманской областной филармонии, организатор проекта #ВНОГУСОВРЕМЕНЕМ Екатерина Охраминская в студии программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» будут говорить, конечно, о музыке, о работе доцента консерватории, о подготовке к выступлениям... Узнаем, кто такие композиторы-минималисты, что за стиль такой – «новая простота».

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