Полина Малышкина и Юрий Шачнев: «РОСТ 2025» - итоги
Фестиваль паблик-арта «РОСТ» за годы своего существования стал узнаваемым нематериальным брендом Мурманска. Каждый год фестиваль строится вокруг какой-то концепции. В 2025 году он проходил 3 - 17 августа, а основной темой стала ностальгия. В качестве холста в этот раз выступал исторический центр Мурманска, где появились 14 новых арт-объектов, в том числе цифровых.
В этом году тему ностальгии фестиваль «РОСТ» раскрывает не только выбором локации, но и относительно новыми для паблик-арта, но, по сути, старинными техниками. Скульптура, барельеф, майолика, панно и мозаика - исторический центр Мурманска теперь открывает для жителей и гостей города современное искусство и с этой стороны. Последняя составляющая появилась в результате арт-резиденции на морском вокзале Мурманска.
Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - организаторы фестиваля Полина Малышкина и Юрий Шачнев рассказывают о современном уличном искусстве, новых красках Мурманска и развитии городской среды. И что говорят о преображении улиц города мурманчане…
