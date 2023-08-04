Полина Малышкина: о зарождении и расцвете культурной жизни среди морских контейнеров

В начале июля культурному хабу «Контейнер-холл» исполнился один год! Новое современное молодёжное пространство появилось в столице Кольского полуострова в 2022 году и за время своей работы стало одним из самых интересных мест для молодёжи, площадкой для проведения творческих мероприятий, экспериментов, мастер-классов, кинопоказов и встреч с интересными людьми.

За это время в «Контейнер-холле» проведено порядка 55 мероприятий, а в среднем ежемесячно его посещает 400-500 человек. Это уникальное пространство, созданное из морских контейнеров по инициативе заполярных архитекторов.

О самых ярких мероприятиях прошедшего года работы, о планах на будущее сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» расскажет куратор «Контейнер-холла» Полина Малышкина.