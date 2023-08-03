Полина Малышкина, специалист Центра городского развития Мурманской области: о фестивале «РОСТ», который преображает самый длинный дом в России

На серых домах появятся цветные картинки. Но что будет со старыми панно? Они останутся на месте, только освежат свои цвета.

Художники-монументалисты из разных уголков страны преображают дом на Кольском проспекте, который считается самым длинным в России.

В фестивале «РОСТ» принимают участие также и творцы из других стран. Так, минская художница Мария Рудаковская уже практически украсила трансформаторную будку в сочные оранжевые цвета. Отметим, что она не первый год приезжает в Мурманск и знает, как удивить северян.

В программе «Проще говоря» специалист Центра городского развития Мурманской области, организатор фестиваля «РОСТ» Полина Малышкина подробно рассказывает о том, как преобразится самый длинный дом на Кольском проспекте после фестиваля «РОСТ».