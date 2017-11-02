Политические события повлияли на формирование бюджета 2018 года

До конца года Мурманская областная Дума собирается принять главный финансовый документ региона – бюджет на 2018 год. Проекту ещё предстоит пройти многоступенчатое сито согласований, обсуждений, в том числе и публичные слушания и анализ Контрольно-счётной палаты. Немаловажная работа по корректировкам делается и на профильном парламентском комитете, участники которого на последнем заседании говорили о соответствии материалов требованиям закона.

Публичные слушания, назначенные на 14 ноября, обязательная часть верстки нового бюджета. Народные избранники стараются, чтобы будущий финансовый документ был как можно прозрачнее, а главное, понятнее для обычных граждан. Специально для этого областной Минфин выпустит брошюру, в которой будут отражены основные части расходов. Новый важный документ занимает 1,5 тысячи страниц печатного текста, поэтому время, которое отводится на его рассмотрение в Думе, не кажется избыточным. 80% казны Мурманска идёт на социальные нужны – зарплату, содержание учреждений, коммунальное хозяйство. Здесь изменений из года в год минимум. А вот оставшиеся денежные ресурсы распределяются по разному, в зависимости от доходов и федеральной помощи.

Расходная часть в 2018 году увеличится, а сам бюджет по прежнему останется дефицитным, но цифра привлекаемых кредитов, по предварительным прогнозам, не должна превысить 6%. Впрочем, это почти 3 миллиарда рублей.

- Это подъёмная цифра, - считает Борис Пищулин, председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Мурманской областной Думы. – Я отмечу, что основные подходы к формированию бюджета зависят от многих составляющих факторов. Очень много повлияли политические события на формирование бюджета. Мы представляем эти риски и последствия и их должны учитывать при подготовке своих документов.