Политический сезон начался со смены мэра Мурманска

Сегодня состоялось первое заседание Совета депутатов города Мурманска нового 6 созыва. Сразу после вручения удостоверений, народные избранники принялись за непосредственную работу. Первый вопрос на повестке дня - избрание главы муниципального образования город Мурманск.

В составе шестого созыва городского совета депутатов 30 человек, по 2 от каждого избирательного округа. На первом заседании народным избранникам вручили удостоверения, для большинства депутатов эта процедура уже знакома, но есть в совете и новые лица:

Ирина Андреева, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Пройден довольно серьёзный этап, я впервые в этой ипостаси депутата Совета депутатов, И для того, чтобы стать им было большое, такое существенное для меня серьезное жизненное испытание, которое ни из каких романов не почерпнешь и ни из каких рассказов не узнаешь».

Артём Кузьмин, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Я сегодня в первый раз оказался в статусе депутата, первый раз принимаю участие в заседании, конечно, это очень почётно, очень ответственно. Задача у нас простая: работать на благо жителей нашего города, работать, в том числе, на благо жителей нашего округа, по которому мы избраны. Поэтому, все наказы, которые мы получили в ходе избирательной кампании, мы обязательно выполним».

На повестке дня 8 вопросов, касающихся жизни города Мурманска. Первый из них, пожалуй, самый ответственный и политически значимый - избрание председателя горсовета - то есть мэра или, если проще, главы города. Единственный выдвинутый на эту должность кандидат - Андрей Сысоев. Своё мнение в тайном голосовании смог высказать каждый депутат. Воздержавшихся не было, решение народные избранники приняли единогласно.

На протяжении 9 лет Андрей Сысоев занимал должность главы администрации Мурманска и накануне сложил свои полномочия. В скором времени будет объявлен конкурс, победитель которого и займет вакантное место.

Андрей Сысоев, избранный глава Муниципального образования город Мурманск: «Вы оказали мне большое доверие, еще раз я повторюсь, что это я расцениваю, как аванс и поручение каждого из вас на серьезную, кропотливую, ежедневную работу».

Артём Кузьмин, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Конечно, мы поддерживаем кандидатуру Андрея Ивановича. Это человек с огромнейшим опытом административного управления, думаю, что у нас получится с ним совместная работа».

Также депутаты обсудили вопросы присвоения звания «Почётный гражданин города-героя Мурманска» и награждения почетным знаком.