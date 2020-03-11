Политики увязли в Сети, или Андрей Сысоев завёл страничку «ВКонтакете»Военнослужащие Северного флота примут участие в акции «Эшелон Победы»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.03.20 19:30

Политики увязли в Сети, или Андрей Сысоев завёл страничку «ВКонтакете»

В официальном аккаунте глава публикует актуальные новости, связанные с жизнью областного центра.  Одна из первых записей касается новой техники, поступившей в распоряжение Управления дорожного хозяйства города.  

«Приветствую и приглашаю к общению. Не стесняйтесь - задавайте вопросы, делайте предложения, как сделать работу власти более эффективной и жизнь в городе более комфортной», – обратился к жителям Мурманска Андрей Сысоев.       Личная страница главы  - это дополнительный источник информирования жителей о деятельности городских властей и ещё один способ общения с населением, говорится в сообщении.

В социальных сетях Андрей Иванович – человек новый, в отличие от коллег по политической жизни. Например, глава администрации Евгений Никора имеет аж две страницы во «ВКонтакте». Он ведёт инстаграм, постит в «Твиттере» и не забывает про «Фейсбук».

Некоторые  из профилей Евгений Викторович, скорее всего, забросил, так как последние публикации датируются ещё декабрем прошлого года, но найти рабочие, официальные аккаунты несложно. На своих страничках Никора также рассказывает об актуальных новостях, например, на 8-е марта он поздравил женщин с праздником, а чуть позже пригласил жителей Первомайского округа на встречу.

Отметили пользователи интернета и новый образ  главы администрации, теперь Евгения Никору сравнивают с другим нашим земляком – Андреем Малаховым, мол похожи, оба отпустили бороду.

Бывший мэр Мурманска, а теперь депутат Государственной Думы Алексей Веллер тоже представлен на просторах Интернета, например, в одной из самых популярных соцсетей «ВКонтакте».

Блог Алексея Борисовича среди политиков можно назвать одним из самых оригинальных и авторских. Веллер высказывает своё мнение по многим вопросам, касающимся жизни Мурманска и законам, которые находятся в разработке Госдумы. Экс мэр активно поддерживает семьи мурманских моряков, задержанных в Кабо-Верде по подозрению в контрабанде наркотиков и публикует развернутые отчёты о положении дел. 

Глава Мурманской области Андрей Чибис свой аккаунт в соцсети «ВКонтакте» завёл после приезда в Мурманскую область. Примечательно, что здесь у Чибиса около 36 тысяч подписчиков и всего один друг - супруга Евгения.

Ведёт глава и странички в социальных сетях «Инстаграм» и «Фейсбук». Впрочем, информация для удобства дублируется. В своих профилях губернатор рассказывает не только об официальных мероприятиях, но и о семье. Андрей Владимирович воспитывает дочку и сына, с которыми так же старается проводить свободное время.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Кто завершит строительство «Северного потока-2»?
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЗаповедная Арктика. Путевые заметки из Кандалакшского заповедника
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей... (16+)Учителям нужно платить, а не огромному количеству заместителей
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

User
07.03.20 15:56
А почему бы не узнать мнение по этому поводу лично у Николая Иванченко? С трудом верится в святость 15-го Тимофея!
Комментарий к новости:Весеннее обострение: в Мурманске дети стали раздражителями для взрослых
alex
07.03.20 13:22
сборная «Мурманские биполярники» и команда 8 гимназии «Спартак-юниоры»
Комментарий к новости:«Что? Где? Когда?» - на все вопросы ответы знают заполярные школьники
Максим
07.03.20 12:01
Коррупционный чиновник ФосАгро обязан быть кандидатом экономических наук (доцент). А действительно как Смирнов Алексей Игоревич получил К.Э.Н. На премиальные ?!
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2425262728291234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Красная королева». Художественный сериал, 7 серия (12+)23:00Городские хроники (6+)
-PRO Деньги (16+)Розничные цены на рыбу мороженую неразделанную продолжают снижаться-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 84 копейки, а доллар теряет почти 55 копеек-PRO Энергетику (18+)Навалило снега - энергетики готовятся к весенне-летнему паводку-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 12 марта-PRO Нефть и газ (18+)Кто завершит строительство «Северного потока-2»?-PRO Законы (18+)На доходы россиян собираются распространить режим налоговой тайны
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовало: 793 человека
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика