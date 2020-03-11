Политики увязли в Сети, или Андрей Сысоев завёл страничку «ВКонтакете»

В официальном аккаунте глава публикует актуальные новости, связанные с жизнью областного центра. Одна из первых записей касается новой техники, поступившей в распоряжение Управления дорожного хозяйства города.

«Приветствую и приглашаю к общению. Не стесняйтесь - задавайте вопросы, делайте предложения, как сделать работу власти более эффективной и жизнь в городе более комфортной», – обратился к жителям Мурманска Андрей Сысоев. Личная страница главы - это дополнительный источник информирования жителей о деятельности городских властей и ещё один способ общения с населением, говорится в сообщении.

В социальных сетях Андрей Иванович – человек новый, в отличие от коллег по политической жизни. Например, глава администрации Евгений Никора имеет аж две страницы во «ВКонтакте». Он ведёт инстаграм, постит в «Твиттере» и не забывает про «Фейсбук».

Некоторые из профилей Евгений Викторович, скорее всего, забросил, так как последние публикации датируются ещё декабрем прошлого года, но найти рабочие, официальные аккаунты несложно. На своих страничках Никора также рассказывает об актуальных новостях, например, на 8-е марта он поздравил женщин с праздником, а чуть позже пригласил жителей Первомайского округа на встречу.

Отметили пользователи интернета и новый образ главы администрации, теперь Евгения Никору сравнивают с другим нашим земляком – Андреем Малаховым, мол похожи, оба отпустили бороду.

Бывший мэр Мурманска, а теперь депутат Государственной Думы Алексей Веллер тоже представлен на просторах Интернета, например, в одной из самых популярных соцсетей «ВКонтакте».

Блог Алексея Борисовича среди политиков можно назвать одним из самых оригинальных и авторских. Веллер высказывает своё мнение по многим вопросам, касающимся жизни Мурманска и законам, которые находятся в разработке Госдумы. Экс мэр активно поддерживает семьи мурманских моряков, задержанных в Кабо-Верде по подозрению в контрабанде наркотиков и публикует развернутые отчёты о положении дел.

Глава Мурманской области Андрей Чибис свой аккаунт в соцсети «ВКонтакте» завёл после приезда в Мурманскую область. Примечательно, что здесь у Чибиса около 36 тысяч подписчиков и всего один друг - супруга Евгения.

Ведёт глава и странички в социальных сетях «Инстаграм» и «Фейсбук». Впрочем, информация для удобства дублируется. В своих профилях губернатор рассказывает не только об официальных мероприятиях, но и о семье. Андрей Владимирович воспитывает дочку и сына, с которыми так же старается проводить свободное время.