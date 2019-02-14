«ПолитСтартап» - Всероссийская политическая партия «Единая Россия» ищет таланты

Для этого в Москве был разработан проект «ПолитСтартап», который в прошлом году реализовывался в 24 регионах. В этом году к нему примкнула и Мурманская область.

Что такое мандат, праймериз и легитимность? Возможность разобраться в вопросах политического устройства в стране и даже побороться за победу на выборах представилась участникам нового проекта «ПолитСтартап». Принять участие в нём может молодёжь от 18 до 35 лет.

Помогать разбираться в дебрях парламентаризма будут опытные наставники, например, Герман Иванов. Кандидат философских наук и капитан команды КВН «Сборная города Мурманска» на своём примере доказал, что стать депутатом можно, но для этого придётся приложить массу усилий.

«Тот образ чиновника или депутата, который сейчас, к сожалению, присутствует в нашем обществе, я, как человек, который всего два года является депутатом, но изнутри на это уже на всё посмотрел, могу сказать, что этот образ не соответствует тому, что есть в представлениях молодых и немолодых людей, - говорит Герман Иванов, депутат Мурманской областной Думы, куратор проекта. – Я стараюсь всячески разрушать этот миф, в том числе, своим собственным примером. Я надеюсь, что молодых людей в этом я тоже смогу убедить».

Участникам проекта предстоит выбрать одно из двух направлений обучения: политтехнолог и кандидат. С первым всё понятно, такие специалисты организуют предвыборные кампании для потенциальных народных избранников, а вот науку быть кандидатом, можно назвать чем-то новеньким.

«Результатами мы очень довольны, поскольку, если говорить о дне предварительного голосования, то фактическая доля молодых людей среди кандидатов на предварительном голосовании составляла 37 процентов. Это очень много, - говорит Герман Иванов, депутат Мурманской областной Думы, куратор проекта. - Можно сказать, что это рекордный показатель. Если говорить о фактическом голосовании, то это 20 процентов, что тоже достаточно немало».

Подать заявку на участие в проекте можно до 30 апреля. После чего участников, прошедших отбор, ждут онлайн-лекции и очные встречи с известными политиками и политологами. За наиболее успешными закрепят наставников регионального и федерального уровней, которые помогут достичь результатов на предварительном голосовании. А в случае победы, они будут курировать избирательные кампании на местных выборах в сентябре этого года.