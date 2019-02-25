Полку юнармейцев прибыло

В День защитника Отечества 179 заполярных школьников приняли присягу и стали юнармейцами на борту боевых кораблей Северного флота.

День своего вступления в военно-патриотические движение «Юнармия» эти школьники запомнят на всю жизнь. Бок о бок ученики начальных и средних учебных заведений приняли первую в своей жизни присягу, которая с этого момента будет обязывать их придерживаться определённых правил в жизни.

На борту боевого корабля Северного флота «Пётр Великий» новоиспечённых юнармейцев поздравил командующий флотом адмирал Николай Евменов. «Дорогие друзья, я от всей души поздравляю вас со вступлением в юнармейское братство, - говорит Николай Евменов, командующий Северным флотом. - Желаю вам быть настоящими юнармейцами: сильными, здоровыми, активными, честными и верными друзьями, любознательными и прилежными учениками».

После торжественной церемонии для школьников провели экскурсию по кораблям и чаепитие со сладостями.