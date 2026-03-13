Полноценный сон – основа здоровья и продуктивности

Современный ритм жизни, стрессы и гаджеты часто заставляют нас ворочаться в постели до полуночи, а утром вставать разбитыми. Как правильно засыпать, не сбивать режим и вовремя распознать угрозу бессонницы? Об этом журналистам «Арктик-ТВ» рассказали врачи Мурманской областной клинической больницы имени Баяндина.

Знакомая многим ситуация: весь день на работе, а затем ещё домашние дела и заботы. И вроде всё располагает к тому, чтобы уснуть, как только голова коснется подушки, однако, в голову лезут мысли, а сон уходит.

Иван Джулай, заведующий отделением неврологии Мурманской областной клинической больницы им. Баяндина: «От сна зависит общее состояние здоровья, потому что во сне происходят обменные процессы, которые не могут происходить во время бодрствования. Очищается головной мозг, очищаются внутренние органы, идут процессы метаболизма. А нарушение сна может привести к таким неожиданным вещам, как повышение веса».

Как помочь в ситуации, когда невозможно уснуть?

Врачи говорят, что важно помнить про так называемую гигиену сна. Правило номер один – режим. Организм любит предсказуемость. Специалисты областной больницы напоминают: ложиться и вставать нужно в одно и то же время, причём не только в будни, но и в выходные. Допустимый максимум отклонения от графика – не более двух часов.

Софья Бояринцева, врач-психотерапевт Мурманской областной клинической больницы им. Баяндина: «Самое важное – это затемнённость помещения. Это могут быть шторы блэкаут или просто шторы, которые будут нас защищать, как от света фонарей, так и других источников света с улицы. Также важна рутина перед сном. Это может быть чашка успокаивающего чая или, например, лёгкая гимнастика. Может быть приятная книга, причём, лучше, чтобы она была не электронная, а бумажная, чтобы снизить нагрузку на глаза вечером. Стоит отказаться от яркого света. Где-то за час до сна выключить основной источник света и оставить лёгкие светильники и торшеры».

Мелатонин выполняет функцию главного регулятора суточной активности человека, также он отвечает за засыпание. Но вырабатывается он только в полной темноте. Синий свет от экранов смартфонов и ноутбуков подавляет выработку мелатонина. Поэтому врачи советуют убирать технику минимум за час до сна.

Софья Бояринцева, врач-психотерапевт Мурманской областной клинической больницы им. Баяндина: «Иногда нарушение сна – это самостоятельное заболевание, а иногда это лишь симптом, который говорит нам о тревожных или депрессивных расстройствах. Поэтому, если нарушения сна становятся устойчивыми, и вы уже не справляетесь самостоятельно, то стоит всё-таки обратиться к врачу, чтобы он помог выявить причину и помочь справиться с этим состоянием».

А что делать, если уснули спокойно, но проснулись ночью?

Тут врачи рекомендуют не заставлять себя лежать, а наоборот, встать, пройтись по дому. Займитесь спокойным монотонным делом: почитайте бумажную книгу, послушайте музыку. И возвращайтесь в постель только тогда, когда снова появится сонливость.

Не стоит за несколько часов до сна плотно есть и употреблять кофеиносодержащие продукты. Золотое правило сомнологии: режим и полезная рутина. Здоровый сон, прежде всего, работа над привычками и образом жизни.