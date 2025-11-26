Полномочный представитель президента Игорь Руденя во время рабочего визита в Мурманск посетил Духовно реабилитационный-спортивный центр «Защитники Отечества»

Сейчас в учреждении организуют занятия с трудными подростками.

На базе Духовного реабилитационно-спортцентра запускают новое направление работы. Теперь здесь будут помогать несовершеннолетним, оказавшимся в конфликте с законом. Регулярные тренировки для таких подростков станут профилактикой правонарушений и помощью в поиске верных ориентиров в жизни.

Об этой инициативе губернатор Мурманской области Андрей Чибис и министр спорта региона Светлана Наумова проинформировали полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Игоря Руденю.

Центр бесплатно посещают военнослужащие СВО, ветераны, а также члены их семей. Инфраструктура включает в себя хорошо оснащённые спортивный и тренажерный залы, а также просторную зону для единоборств.

Алексей Забегаев, старший специалист, эксперт военного комиссариата Мурманска: «У нас тренировки проходят постоянно. Воспитываем молодёжь, к нам приходят ребята, участвующие в СВО».

Также в Духовно реабилитационном-спортивном центре для комфортной реабилитации бойцов, в том числе и с травмами, создана доступная среда и работают массажный кабинет и комната отдыха.