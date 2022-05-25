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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.05.22 19:30

Полномочный представитель Президента РФ в СЗФО Александр Гуцан в рамках рабочей поездки посетил социально значимые объекты

Александр Гуцан посетил североморский лицей №1 и цех молокозавода «Латона».

Североморский лицей №1 открыл свои двери для юных северян в январе этого года. Обновленный, современный и просторный корпус стал первым в регионе учебным зданием, возведённым «с нуля» за последние 32 года. Реализовать это масштабный проект было бы нереально без государственного финансирования, в том числе субсидий из федерального бюджета.

Максим Кузнецов, директор лицея №1 ЗАТО г. Североморск: «В нашем лицее семь компьютерных классов, восемь лингафонных кабинетов, самый большой актовый зал в Мурманской области - на 700 мест».

Гостю рассказали о мероприятиях, которые проходят в лицее, проходили и будут. Похвастались тем, что с 1 сентября у нас в лицее откроется «Кванториум» - второй в области. Сейчас он в «Лапландии» только есть.

Не только новым корпусом лицея может похвастаться флотская столица, но и молокозаводом «Латона». Продукция этого предприятия знакома и любима многими жителями Заполярья. В конце прошлого года, когда компания находилась на грани банкротства, правительство Мурманской области приняло решение о приобретении предприятия и объединении на его мощностях двух брендов «Тулома» и «Латона». Благодаря этому натуральное молоко, сметана, простокваша и другие виды молочки не исчезнут с полок северян.

Светлана Доголева, председатель правления совета директоров АО «Североморский молочный завод», директор совхоза «Тулома»: «Всем всё нравится! Выработка у нас большая, заработные платы не сократились, рабочий день нормализовался. Оборудование в «Латоне» позволяет реализовывать большую производительность. У нас был фасовщик в коробки на три тысячи в час, а здесь на шесть тысяч в час».

Напомним, до этого полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан в рамках рабочей поездки встретился и наградил многодетную семью Халитовых из Мурманка.

 

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