Полномочный представитель Президента России в Северо-Западном округе Александр Гуцан посетил Мурманскую область с рабочим визитом

Полпред осмотрел школу в Молочном. Учреждение распахнуло двери после капитального ремонта, выполненного в рамках федеральной президентской программы.

Александр Гуцан проконтролировал исполнение поручений и социальных инициатив Владимира Путина. Вместе с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом он побывал на терминале «Ударник» в Минькино. Это резидент преференциального режима ТОР «Столица Арктики». На предприятии установлен современный рефрижераторный комплекс для хранения рыбопродукции при перегрузке с одного вида транспорта на другой, а также контейнеризации. В то же время он будет выполнять функции логистического распределительного центра.

Владимир Григорьев, полномочный представитель директора рыбопромышленного холдинга: «Таких объектов у нас в Мурманской области ещё не было. Он уникален тем, что это полностью автоматизированный холодильник. Его ёмкость 10 тысяч тонн. Здесь практически нет кладовщиков, все операции автоматизированы: загрузка, выгрузка, обработка грузов».

Следующим этапом реализации инвестиционного проекта станет создание судоремонтного предприятия. На нём будут ремонтировать корпусные конструкции, судовые устройства и другие системы, а также силовые дизельные установки, паровые котлы, вспомогательные механизмы и оборудование.

В рамках рабочей поездки Александр Гуцан оценил и железнодорожный мост через Тулому – от станции Выходной к порту «Лавна» на западном берегу Кольского залива.