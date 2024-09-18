Качану Н.Н. 16.09.2024 г. вынесли приговор, расскажите про это.

Медникова Светлана

Непонятно, курсирует ли автобус 32 от к/т Мурманск к тропе Беличий хвост? В вашем расписании не указано время, а указаны только несколько дней июля:11.07-19.07 ???