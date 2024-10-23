День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.10.24 19:30
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Последние комментарии
Сергей
23.10.24 14:47
Очень полезное начинание. Сбер вообще неплохо умеет реализовывать подобные истории.
Вупи Голдберг
22.10.24 15:15
Чего их искать, они все яндекс такси да маршрутках гоняют. Дилжоны, Нуржоны и прочие джоны. Не Мурманск, а Шервудский лес какой то.
Ольга
10.10.24 19:58
Спасибо! Очень интересно!
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