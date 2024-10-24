День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.10.24 19:30
ПОЛНЫЙ ВЫПУСК
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Новая глава в истории освоения Арктики: от ледокола «Ленин» до титанов Северного Ледовитого океана
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-
Последние комментарии
Сергей
23.10.24 14:47
Очень полезное начинание. Сбер вообще неплохо умеет реализовывать подобные истории.
Вупи Голдберг
22.10.24 15:15
Чего их искать, они все яндекс такси да маршрутках гоняют. Дилжоны, Нуржоны и прочие джоны. Не Мурманск, а Шервудский лес какой то.
Ольга
10.10.24 19:58
Спасибо! Очень интересно!
Комментарий к новости:Антон Зарайский: об обязательном медицинском страховании
-Скоро в эфире01:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)Торг не уместен: жители Мурманской области стали реже уступать в зарплате даже ради новой работы или сохранения старой-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 13 копеек, доллар укрепился на 10 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС приняла участие во Всероссийской акции «Неделя без турникетов»-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 24 октября-PRO Нефть и газ (18+)По предварительным данным ПAO «НОВАТЭК», общий объём реализации жидких углеводородов в III квартале 2024 года снизился-PRO Законы (18+)В проекте бюджета на следующую трёхлетку заложены средства на выполнение всех социальных обязательств