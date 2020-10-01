NOUDIMON Решение ожидаемое. Игра продолжается - одна рука оказывает соцподдержку, а друга забирает больше, чем сама поддержка. Комментарий к новости: Тарифам дали добро расти!

KrapivinF Дно ворот Арктики! Вот так и реализуется в Мурманске программа "Формирование комфортной городской среды". И таких злачных мест в Мурманске полно. Комментарий к новости: Добро пожаловать в ад, или Городок для бездомных мурманчан