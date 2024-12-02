День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.12.24 19:30
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Последние комментарии
Лариса
01.12.24 12:31
Прекрасное мероприятие, спасибо организаторам за колоссальную работу,которая однозначно приносит пользу обществу, духовно развивает молодежь и просто приносит огромное удовольствие !
Д.О. Вернер
18.11.24 13:51
"...математическую модель и разработали целый пакет мер, который позволит снизить количество пыли..." О какой моделе речь? Если выгоднее было отгружать из Новороссийска, Сочи и СПб, но возили в Мурман
VtcnysQ51
18.11.24 13:21
Хорошее интервью. Оценки даны без прикрас, картина понятна. Падения были, переживём и этот период.
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