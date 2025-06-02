День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.06.25 19:30
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Последние комментарии
Людмила
02.06.25 15:54
Рецепт выписанный в Апатитах можно реализовать только в Мурманске в аптеке на Ленина,22. МРТ по полису можно пройти только в Мурманске, хотя в Апатитах есть центр МРТ. Талон к врачу можно заказать з
Инесса Арманд
29.05.25 21:21
Противоположный взгляд: https://vk.com/wall1051333163_2
Марина
21.05.25 15:46
Добрый день Подскажите пожалуйста, личный кабинет военнослужащего не обновляется с 03.03.2025 Являюсь женой участка СВО *** День добрый! На сайте Минобороны проводятся технические работы. Они прин
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