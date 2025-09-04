Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ. Приветствую всех на сайте! Я и мои коллеги по работе и общей борьбе в МБОУ "Молочненская СОШ" ознакомились с данными о финансовых результатах деятельности организаций МО в январе-июле 2025 года. Комментарий к новости: В первом полугодии 2025 года доля убыточных организаций в Мурманской области увеличилась

Ольга Нет там таких курсов! *** Ольга, обратите внимание на дату сообщения - 2022 год. Скорее всего их уже и не должно быть. Редакция Комментарий к новости: Для северянина доступны курсы по оказанию первой медицинской помощи в рамках проекта «Здоровое будущее» от Высшей партийной школы