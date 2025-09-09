Константин Петрович Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР. Комментарий к новости: Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений

Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ. Здравствуйте, мурманчане и все жители земли Кольской, России-страдалицы. Я, Юлия Бурак (Смирнова) патриотка земли Кольской, СНОВА с Вами! Меня лично и весь коллектив МБОУ "Молочненская СОШ" радует и Комментарий к новости: Впервые с советских времён в Кольском Заполярье строятся два крупных жилых микрорайона