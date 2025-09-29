Рыбников Григорий Николаевич Андрей Чибис отметил, что особое внимание уделяется благоустройству Малой Долины Уюта. «Эти работы полностью финансируются застройщиком, параллельно с жилым строительством. Это результат долгих пер Комментарий к новости: Строительство нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта волнует жителей Первомайского округа Мурманска

Игорь Абрамов Победа она одна, для всех советских людей! Спасибо за идею, за память, за талантливую театрализацию, великолепную хореографию и пронизывающий вокал. Всем исполнителям, режиссёрам и хореографам браво! Комментарий к новости: Коллективы «Кировки» выступят в Туле на гала-концерте Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы»