День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.12.20 19:30
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сергей
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"Изменения в организации дорожного движения необходимы для снижения риска возникновения ДТП и повышения безопасности дорожного движения " А может хотят загнать ВСЕХ на ПЛАТНУЮ стоянку!!!! Просто сдел
Павел
29.11.20 16:36
Выложите карту ,пометьте где будет перекрыта дорога и всем станет понятно. Многие номерацию домов не знают , поэтому трудно понять где именно ограничение.
Комментарий к новости:В Мурманске на улице Адмирала флота Лобова вводятся ограничения движения автотранспорта
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