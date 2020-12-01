Игорь Алексеевич Коррупция чистой воды! Работники предприятий, работающих на территории аэропорта, будут вынуждены оплачивать стоянку на привокзальной площади по коммерческим расценкам, установленным ООО "Новапорт тре Комментарий к новости: На подъезде к аэропорту Мурманска будет запрещена стоянка и остановка транспортных средств

сергей "Изменения в организации дорожного движения необходимы для снижения риска возникновения ДТП и повышения безопасности дорожного движения " А может хотят загнать ВСЕХ на ПЛАТНУЮ стоянку!!!! Просто сдел Комментарий к новости: На подъезде к аэропорту Мурманска будет запрещена стоянка и остановка транспортных средств